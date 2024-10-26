17 листопада відбудеться всеукраїнська прем'єра документального фільму «Битва за Світло», який розповідає про героїчні зусилля українців у боротьбі з енергетичним тероризмом Росії.

Стрічка режисера Василя Київського покаже глядачеві повсякденне життя тих, хто стоїть на передовій боротьби з наслідками російських обстрілів: бійців ППО, рятувальників ДСНС та енергетиків. Автори фільму проїхали тисячі кілометрів по Україні, щоб показати масштаби руйнувань та самовідданість людей, які відновлюють пошкоджену інфраструктуру, повідомляє пресслужба ДТЕК.

Особливою родзинкою фільму стала участь чемпіона світу з боксу Олександра Усика. Боксер не лише знявся у стрічці, а й поділився своїми думками про незламність українців. Саундтреком до трейлера стала пісня «Скрябіна» «Кораблі» у виконанні Roxolana.

«Битва за Світло» – історія про те спільне протистояння ворогу.