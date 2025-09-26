Фільм розповість про дівчину Франкенштейна, яку зіграла Джессі Баклі

Компанія Warner Bros. опублікувала трейлер фільму «Наречена» та розкрила перші деталі історії, натхненної романом Мері Шеллі про Франкенштейна.

Головний герой фільму – самотній вчений Франкенштейн, якого зіграв Крістіан Бейл, звертається за допомогою до доктора Еуфроніоса, аби створити ідеального партнера. Разом вони повертають до життя молоду жертву вбивства, яка стає його нареченою (Джессі Баклі). Ця пара опиняється в центрі бурхливого вихору пристрастей, насильства та соціальних зрушень.

Фільм поєднує жахи та елементи музичного жанру. У фільмі зіграли Пітер Сарсгаард, Аннет Бенінг, Джейк Джилленгол та Пенелопа Крус. Режисеркою фільму стала Меггі Джилленгол.

Прем'єра «Нареченої» запланована на 4 березня 2026 року в міжнародному прокаті та на 6 березня – у кінотеатрах Північної Америки, включно з форматом IMAX.