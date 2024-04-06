Крістіан Бейл у фільмі «Наречена»

Лауреат премії «Оскар» Крістіан Бейл зіграє Франкенштейна у новій стрічці режисерки та акторки Меггі Джилленгол «Наречена» («The Bride»). Оприлюднено перші фотографії актора у новому образі, повідомляє Screenrunt.

Мелодраматичний горор «Наречена» стане ще однією адаптацією роману Мері Шеллі, дія якого буде розгортатися в Чикаго 1930-х років і розповість легендарну історію Франкенштейна. Убиту молоду жінку повернули з того світу, але її нове життя дивує її творців, оскільки вона жадає романтики та розпалює радикальний соціальний рух.

Наречену Франкенштейна зіграє акторка Джессі Баклі («Говорять жінки»).

Джессі Баклі у фільмі «Наречена»

Баклі також знялася у попередній режисерській роботі Джилленгол «Зникла дочка», що принесла їй першу номінацію на «Оскар». Також у фільмі можна буде побачити Пенелопу Крус, Аннетт Бенінг та Пітера Сарсгаарда.