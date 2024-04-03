2 травня в українських кінотеатрах вийде провокаційний психологічний трилер «Спадкоємець». Це друга режисерська та сценарна робота Ксавʼє Леґрана в повнометражному кіно. Його короткометражна стрічка «Перш ніж утратити все» 2014 року була номінована на «Оскар», а перший повний метр «Опіка» 2017 року приніс творцю на Венеційському кінофестивалі «Срібного Лева» за режисуру та Приз за найкращий дебют.

У центрі сюжету трилера «Спадкоємець» модельєр Елліас Барнес, який у 30 років стає художнім керівником відомого паризького модного дому. Через надмірне хвилювання та високі вимоги, він починає відчувати біль у грудях. Несподівано його кличуть до рідного Монреаля, щоб організувати похорон батька. Там він виявляє, що успадкував набагато більше проблем, ніж слабке серце.

Фільм заснований на книзі письменника Александра Постеля, лауреата французьких літературних премій.

Головну роль у фільмі зіграв актор Марк-Андре Ґронден, відомий роллю хокеїста у «Вибивайлі» (Goon). Також у фільмі знімалися Ів Жак («Авіатор», «І все ж Лоранс»), Анн-Елізабет Боссе («Уявне кохання», «Дівчина мого брата»), Венсан Леклерк («Уцілілий») тощо.

Продюсером став Сільвен Корбейл, відомий співпрацею з Ксав’є Доланом у стрічках «Це всього лиш кінець світу» й «Мамочка». Над монтажем працював Йоргос Лампрінос, який працював з оскароносним «Батьком» з Ентоні Гопкінсом. Світова премʼєра «Спадкоємця» відбулася в офіційному конкурсі Міжнародного кінофестивалю у Сан-Себастьяні у 2023 році.