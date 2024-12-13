Летиція Дош сама зіграла головну роль у власному режисерському дебюті

Режисерський дебют відомої акторки Летиції Дош «Народ vs Космо» вийде в український прокат 30 січня. Фільм вперше був продемонстрований в рамках другої за згасенням програми цьогорічного Каннського кінофестивалю «Особливий погляд». В Україні фільм вперше показали на Одеському кінофестивалі. Зараз вже можна побачити офіційний український трейлер картини.

Авріл, адвокатка, яка спеціалізується на безнадійних справах, докладає чимало зусиль, щоб врятувати свого клієнта, пса-«рецидивіста» Космо, від покарання у безпрецедентній судовій справі.

Франко-швейцарська акторка Летиція Дош, відома за ролями у фільмах «Мій Король», «Катастрофа», «Працівник року» та «Афера по-сімейному» дебютувала як режисерка з ексцентричною трагікомедією про пса Космо, який постає перед швейцарським правосуддям.

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Справа Космо виявляється заплутаною та важливою для людей, які оточують його, зокрема для його обвинувачів.