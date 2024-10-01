Вийшов трейлер готичного горору «Носферату» Роберта Еґґерса з Біллом Скашгардом та Лілі-Роуз Депп. Фільм переосмислює культове німе кіно 1920-х років, яке зняв німецький режисер Фрідріх Мурнау.

Події оригінальної стрічки відбувалися у Німеччині 1838 року. Версія Роберта Еґґерса так само є готичним горором про вампірів із новим акторським складом та дещо розширеною історією персонажів.

У ролі графа Орлока глядачі побачать Білла Скашгорда, якого уже можна було побачити в римейку культового фільму «Ворон». Ніколас Голт грає Томаса Гуттера, а Лілі Роуз-Депп – його дружину Еліс Гуттер (раніше йшлося про те, що цю персонажку мала грати Аня Тейлор-Джой).

Також у фільмі знімались Аарон Тейлор-Джонсон, Емма Корін, Ральф Айнесон, Саймон Макберні та Віллем Дефо (свого часу він грав графа Орлока у фільмі Едмуна Меріджа «Тінь вампіра» 2000 року, який називали вільною інтерпретацією «Носферату»).

Новий «Носферату» вийде у прокат 1 січня 2025 року.

Через обмеження за віком трейлер можна подивитись лише на YouTube за посиланням.