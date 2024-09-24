Герої мають до Різдва врятувати Санту

Оприлюднено трейлері фільму «Кодове ім’я “Червоний”», де головні герої у виконанні Двейна Джонсона та Кріса Еванса мають врятувати Санта-Клауса та Різдво у цілому. Для цього керівник служби безпеки Північного полюса об’єднується з найвідомішим мисливцем за головами.

За інформацією видання World of Reel, Двейн Джонсон регулярно запізнювався на знімальний майданчик на 7–8 годин, а іноді взагалі не з’являвся, що призвело до додаткових витрат у розмірі приблизно 50 млн доларів. Загалом бюджет зріс до 250 млн доларів.

Режисером фільму є Джейк Касдан, відомий за роботою над двома фільмами серії «Джуманджі» з Двейном Джонсоном, а також стрічкою «Вчиха» з Кемерон Діаз.

Прем’єра фільму «Кодове ім’я “Червоний”» в Україні запланована на 7 листопада 2024 року.