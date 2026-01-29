Підлітки з унікальними здібностями знову обʼєднуються, аби захистити свій світ

Вийшов український трейлер «Хранителі лісу 2» – другого фільму міжнародної франшизи, в якому Караґ та його друзі повертаються у новій захопливій пригоді. Стрічка, заснована на одній із найуспішніших європейських літературних фентезі-серій від письменниці Каті Брандіс, виходить в національний прокат із 19 березня 2026 року.

Друга частина кінофраншизи є епічною пригодою, над спецефектами якої працювали команди серіалів «Дім дракона» та «Гра престолів», що здатна зацікавити підлітків, сімейну аудиторію і фанів сучасного фентезі.

За сюжетом, підлітки з унікальними здібностями знову обʼєднуються, аби захистити свій світ, коли нові загрози ставлять під удар його крихкий баланс. Події стрічки розгортаються з початком нового навчального року в Clearwater High – секретній школі для виняткових підлітків-перевертнів, наділених потужною здатністю перетворюватися на тварин і вимушених жити непомітно поруч зі звичайними людьми.

Караґ, 13-річний перевертень-пума, продовжує вчитися приймати свою подвійну сутність. Поруч із відданими друзями він уперше відчуває справжню приналежність і знаходить місце, де може бути собою, однак період спокою виявляється нетривалим.

Разом зі своїми однокласниками Караґ мусить з’ясувати, кому насправді можна довіряти: йому доведеться знайти в собі сміливість узяти відповідальність за долю світів людей і перевертнів та зробити вибір до того, як стане надто пізно.

Франшиза «Хранителі лісу» заснована на книжковій серії німецької письменниці Каті Брандіс, однієї з найплідніших авторок сучасного європейського фентезі. Зараз серія налічує 24 томи і кожні пів року розширюється новими світами, персонажами та пригодами.