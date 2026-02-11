Головну роль у фільмі виконав Іван Довженко

Опублікували перший повнометражний український фільм про автоперегони «На драйві» презентувала офіційний трейлер стрічки. Відео занурює глядача у світ швидкості, ризику та вибору, в якому живуть герої.

Екшн знятий у реальних локаціях Харкова. Події розгортаються у прифронтовому місті, де компанія друзів знаходить покинуті автомобілі в зачиненому торговельному центрі та перетворює підземний паркінг на арену нелегальних перегонів.

Творці позиціонують стрічку не лише як історію про швидкість, а й як розповідь про покоління, що живе в умовах війни. Головні ролі виконали Едуард Поляков, Іван Довженко та Іоланта Богдюн. Режисер – Артем Литвиненко.

Прем’єра повнометражного фільму «На драйві» відбудеться 9 квітня 2026 року у всіх кінотеатрах України.