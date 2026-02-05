Костянтина Темляка звинувачують у системному насильстві

Премія «Золота дзиґа» змінила правила після скандалу з актором Костянтином Темляком, якого звинуватили у насильстві. Про це повідомила юридична компанія Miller Law Firm.

Українська кіноакадемія додала норму, що дозволяє зупинити участь фільмів і номінантів, якщо виникають репутаційні чи етичні ризики. Новий пункт внесуть у регламент премії.

Компанія Miller Law Firm представляє інтереси Анастасії Чорнобай (Соловйової), яка вперше публічно звинуватила актора Костянтина Темляка в системному домашньому насильстві та ймовірному розбещенні неповнолітньої. Наразі у цій справі триває досудове розслідування.

Нагадаємо, українська фотографиня Анастасія Соловйова звинуватила Костянтина Темляка у фізичному та емоційному насильстві, шантажі та приниженні, коли вони були в стосунках пʼять років тому. Крім цього, дівчина опублікувала свідчення музикантки moonmanita, яка заявила, що в 15-річному віці отримувала непристойні пропозиції від актора, зокрема він надсилав їй фото оголеного члена та пропонував секс.

Сам Костянтин Темляк частково визнав, що стосунки з Анастасією Соловйовою були нездоровими, а на звинувачення в інтимному листуванні з неповнолітньою не відреагував. За фактом домашнього насильства поліція відкрила кримінальне провадження.

Додамо, що до війни Костянтин Темляк грав у Театрі на Подолі. 32-річний актор відомий за ролями у фільмі «БожеВільні» та серіалі «І будуть люди». В травні 2024 року він мобілізувався до ЗСУ і служить у батальйоні ударних БпАК «Ахіллес» 92-ї ОШБр.

Актор був номінований на премію «Золота Дзиґа» за виконання головної ролі у фільмі «БожеВільні». На тлі скандалу від премії Костянтин Темляк відмовився.