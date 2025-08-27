Костянтина Темляка звинуватили у домашньому насильстві

Команда фільму «Малевич» засудила дії актора Костянтина Темляка, якого звинуватили у домашньому насильстві. Однак вирізати сцени за участі актора не планують. Про це в колонці для УП написала режисерка стрічки Дарія Онищенко.

«Я і моя команда однозначно засуджуємо будь-які прояви насильства: домашнього насильства, сексуального насильства, насильства над жінками, неповнолітніми, сексуальні домагання, тощо. Ми не будемо толерувати жодного випадку абʼюзу на знімальному майданчику, а також не працюємо з акторами, які були засуджені за подібні злочини. Ми спостерігаємо за ходом слідства», – сказала режисерка.

Дарія Онищенко зазначила, що після оприлюднення звинувачень щодо Костянтина Темляка до неї почали звертатися із питанням – чи прибере режисерка його з фільму.

«Я, як режисерка, ухвалила особисте рішення не вирізати сцени з Костянтином Темляком, а залишити фільм у його фінальній кіноверсії. Цей фільм – документація часу і повномасштабного вторгнення. Костянтин Темляк грає військового саме в сучасній частині фільму. І до речі, зараз актор також служить у ЗСУ. Ця частина фільму невелика, але без неї розпадається весь художній твір, присвячений передусім Казимиру Малевичу і моїй країні під час війни. Переробка фільму зараз, на нашу думку, повністю зіпсує роботу великої кількості людей і змінить головні сенси цієї кінострічки», – розповіла Дарія Онищенко.

Режисерка наголосила, що засуджує його дії насильницького характеру щодо його колишньої дівчини, але також «поважає його рішення вибачитися публічно, яке спрацювало радше проти нього».

Нагадаємо, українська фотографиня Анастасія Соловйова звинуватила Костянтина Темляка у фізичному та емоційному насильстві, шантажі та приниженні, коли вони були в стосунках пʼять років тому. Крім цього, дівчина опублікувала свідчення музикантки moonmanita, яка заявила, що в 15-річному віці отримувала непристойні пропозиції від актора, зокрема він надсилав їй фото оголеного члена та пропонував секс.

Сам Костянтин Темляк частково визнав, що стосунки з Анастасією Соловйовою були нездоровими, а на звинувачення в інтимному листуванні з неповнолітньою не відреагував. За фактом домашнього насильства поліція відкрила кримінальне провадження.

9 серпня Jerry Heil та Yarmak видалили з ютубу відеокліп на пісню «З якого ти поверху нема», в якому Костянтин Темляк знімався разом із дружиною Анастасією Нестеренко.

Додамо, що до війни Костянтин Темляк грав у Театрі на Подолі. 32-річний актор відомий за ролями у фільмі «БожеВільні» та серіалі «І будуть люди». В травні 2024 року він мобілізувався до ЗСУ і служить у батальйоні ударних БпАК «Ахіллес» 92-ї ОШБр.