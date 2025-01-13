Вийшов трейлер української комедії «Відпустка наосліп», де на головну героїню чекають пригоди, нові знайомства та безліч смішних ситуацій. На українські екрани фільм вийде 27 березня

Романтична комедія Валерії Фадєєвої розповідає про успішну столичну бізнеследі, яка побудувала блискучу кар’єру, але водночас зуміла нажити собі ворогів серед колег. Щоб трохи відпочити підлеглі відправляють шефиню у несподівану відпустку до Карпат, де життя плане за зовсім іншими законами.

Нові знайомі, нові правила та краєвиди Карпат стануть ідеальним тлом для того, аби героїня переглянула погляди на життя.

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У головних ролях – Даніель Салем («Кохання без вагання», «Доктор Віра») та Тетяна Малкова («Смак свободи», «Конотопська відьма»).