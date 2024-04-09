2 травня в українських кінотеатрах розпочнуться покази роуд-муві «Дивотріп» режисера Шона Прайса Вільямса. Головні ролі у фільмі виконали Талія Райдер («Вестсайдська історія», «Ніколи, рідко, іноді, завжди») та Джейкоб Елорді, зірка фільмів «Солтберн», «Прісцилла» та серіалу «Ейфорія».

Уже вийшов офіційний український трейлер стрічки.

У центрі сюжету – молода дівчина Ліліан, яка потрапила у Вашингтон зі шкільною екскурсією. Відокремившись від однокласників, дівчина вирушає у власну мандрівку містами й лісами східного узбережжя США. У своїй подорожі сучасною Америкою дівчина зустрічає різних людей, що називають цю країну своєю домівкою: від прихильників вищості білої раси та ісламських радикалів до неопанків.

Фільм став режисерським дебютом для незалежного оператора Шона Прайса Вільямса, який знімав, до прикладу, «Гарні часи» братів Сефді. Сценарій написав знаний кінокритик Нік Пінкертон.

Талія Райдер, окрім виконання головної ролі, спробувала себе в музиці: вона написала й виконала одну з ключових пісень у фільмі. Разом із нею та Елорді в кадрі працювали Саймон Рекс («Червона ракета», франшиза «Дуже страшне кіно»), Айо Едебірі («Ведмідь»), Ерл Кейв та сам режисер стрічки.

Світова прем'єра «Дивотріпу» відбулася на 76-му Каннському кінофестивалі в програмі «Двотижневик режисерів». Українські глядачі та глядачки вперше побачили стрічку в межах 8-го Київського тижня критики.