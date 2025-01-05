Вийшов український трейлер фільму «Компаньйон» (Companion), продюсерами якого виступили творці горору «Варвар» 2022 року Зак Креггер, Рой Лі, Рафаель Марґулес та Дж.Д. Ліфшиц.

Головні ролі у картині зіграли Софі Тетчер («Буґімен», «Єретик», «Шершні») та Джек Квейд («Крик 5», «Оппенгеймер», «Хлопаки»).

Айріс (Софі Тетчер) та Джош (Джек Куейд) живуть разом, однак назвати їх щасливою закоханою парою складно. Їхні взаємини заплутані, напружені та оповиті п’янкою таємницею неосяжного.

Детектив, трилер та мелодрама є режисерським дебютом для Дрю Генкока, який до того ж написав сценарій. Протк подробиці сюжетної лінії тримаються в суворій таємниці.

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Трилер «Компаньйон» вийде в український прокат 30 січня.