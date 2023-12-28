Джерелом натхнення для творців фільму стала п’єса Вільяма Шекспіра «Багато галасу даремно»

Оприлюднено український трейлер романтичної комедії «Люблю тебе ненавидіти», яка має вити в український прокат у січні.

Режисером картини є Вілл Ґлак («Друзі по сексу», «Відмінниця легкої поведінки»), у головних ролях зірка «‎Ейфорії» та «‎Білого лотосу» Сідні Свіні та Ґлен Павелл (лейтенант Джейка Сересіна у «Топ Ґан: Меверік‎»). Також у фільмі знялись Александра Шипп, Гедлі Робінсон, Мішель Гард, Дермот Малруні, Даррен Барнет та Рейчел Ґріффітс.

Бен (Ґлен Павелл) та Бі (Сідні Свіні) не бачились з часів навчання в коледжі. Вони завжди недолюблювали одне одного та з роками ця взаємна неприязнь лише зміцнилась. Наближається день весілля їхніх спільних друзів. Для всіх буде краще, якщо на цих кілька днів Бі та Бен стануть в очах усіх довкола парою. Такий варіант розвитку подій влаштовує навіть їх самих, попри усю огиду та відразу.

Джерелом натхнення для творців фільму стала комедія Вільяма Шекспіра «Багато галасу даремно». Класична схема, за якою вороги закохуються одне в одного, виконана у сучасній інтерпретації майстрами зі створення романтичних комедій. Зйомки фільму завершились в Австралії в травні цього року. В українських кінотеатрах «Люблю тебе ненавидіти» вийде 25 січня.