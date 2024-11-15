У картині зіграли Рамі Малек та Лоренс Фішберн

Вийшов український трейлер трилера «Аматор». Стрічка, знята режисером Джеймсом Гоузом, розповідає історію криптографа ЦРУ Чарлі Геллера (Рамі Малек), чиє життя кардинально змінюється після загибелі дружини від рук терористів. Після відмови керівництва розслідувати справу, головний герой шантажує начальство, щоб отримати підготовку польового агента та помститися винним, повідомляє ІТС.

У фільмі також знялися Лоуренс Фішберн («Матриця», «Джон Вік 4»), Каітріона Белфі («Чужоземка»), Голт Маккелені («Мисливець за розумом», «Бійцівський клуб») та Рейчел Броснаген («Дивовижна місіс Мейзел», «Картковий будинок»).

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«Після ролі антагоніста в “007: Не час помирати” я шукав персонажа, якого недооцінюють. Хтось непомітний, але здатний на надзвичайні вчинки. Чарлі – звичайна людина, яка через горе відкриває в собі нові можливості», – розповідає Малек.

Стрічка виходить в український прокат з 10 квітня 2025 року.