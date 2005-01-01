Військова співпраця з Канадою триватиме до кінця року

Про це заявив Петро Порошенко під час відвідин Яворівського полігону

СуспільствоСофія Трощук, сьогодні, 19:05 2920

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Співпрацю з канадськими військовими Україна продовжить до кінця року. Про це заявив президент України Петро Порошенко, перебуваючи на Львівщині. Разом із генерал-губернаторкою Канади Жулі Пейєтт він відвідав Яворівський полігон, де канадські фахівці беруть участь у підготовці українських воїнів.

Спільна місія почалась ще у 2014 році. За цей час іноземні спеціалісти підготували понад 5 тисяч українських солдатів, із них – понад сто снайперів та більше сотні експертів із тактичної медицини.

До слова, візит Жулі Пейєтт на Львівщину став першою закордонною поїздкою генерал-губернаторки Канади з початку її повноважень у жовтні минулого року.

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