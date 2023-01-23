Президент Володимир Зеленський на зустрічі зі студентами КНУ ім. Т. Шевченка, 22 січня 2023

Президент Володимир Зеленський заявив, що військове керівництво отримало завдання створити резерви, щоб захисники мали змогу відновлювати сили після бойових дій. Про це він сказав на зустрічі зі студентами та викладачами Київського національного університету імені Тараса Шевченка в неділю, 22 січня.

Відповідаючи на запитання щодо поповнення особового складу українського війська, Зеленський повідомив, що військове керівництво отримало завдання створити резерви, щоб захисники мали змогу відновлювати сили після бойових дій.

«Тому що це складно з різних причин – і поранення, і психологічний стан. Він має бути нормальний», – наголосив він.

Президент зазначив, що не може розкрити подробиць мобілізаційних процесів, але Ставка верховного головнокомандувача ухвалила відповідні рішення, і далі командувачі працюють над їх реалізацією на своїх напрямах.

Зеленський зазначив, що найважливішим ресурсом української армії є особовий склад, який потрібно берегти. «Люди не просто важливі, а найважливіші», – сказав він.

За словами президента, перемогу можливо здобути вже у 2023 році. Але для цього українцям потрібно зберігати єдність і міцність.

«Швидкість [завершення війни] залежить від декількох речей: міцності всередині України та міцності ззовні – допомоги партнерів. І не можна допускати уповільнення процесів що ззовні, що всередині, бо це затягуватиме війну», – наголосив голова держави.

Президент також відкинув будь-які твердження щодо необов’язковості перемоги України чи допустимості часткової перемоги нашої держави.