Американська військова база у Сирії зазнала атаки

В ніч на 20 жовтня безпілотники та ракети атакували авіабазу Айн аль-Асад на заході Іраку, на якій дислокуються американські та інші міжнародні сили. Про це повідомила агенція Reuters.

Безпілотники завдали удару по базі США в Сирії Аль-Танф, а ракетний удар стався на іншій базі США в Сирії – Коноко. В Іраку США також перехопили три ударні безпілотники.

Також есмінець США збив три ракети та кілька безпілотників, які, ймовірно, запустили бойовики-хусити з території Ємену.

Наразі невідомо, чи спричинили ці атаки жертви або руйнування. Пентагон офіційно цю інформацію не коментував.

Наразі Сполучені Штати мають 2,5 тис. військовослужбовців в Іраку і ще 900 – у сусідній Сирії, які виконують місію з надання консультацій і допомоги місцевим силам у боротьбі з «Ісламською державою», яка у 2014 році захопила значні території в обох країнах.