Бійці 103-ї бригади ТРО отримали високі нагороди за успішне виконання завдань

Бійці львівської 103-ї бригади ТрО отримали високі нагороди за успішне виконання бойових завдань. Нагороди вручив командир 103-ї окремої бригади ТрО полковник Валерій Курко.

Як повідомила в суботу, 13 січня, прес-служба Львівської ОВА, за успішне планування і виконання завдань, високі показники у бойовій підготовці та проявлену мужність нагороди вручили бійцям 66 окремого батальйону бригади:

почесний нагрудний знак Головнокомандувача Збройних Сил України «Срібний Хрест» отримав Роман Баландюх;

Петро Литвинов, Тарас Гасюк та Володимир Кошик були відзначені почесним нагрудним знаком Головнокомандувача Збройних Сил України «Золотий хрест»;

медаль командувача Сил територіальної оборони Збройних Сил України «За вірну службу» ІІІ ступеня отримав Ігор Прачук.

«Усі наші воїни достойні нагород, оскільки кожен демонструє витримку, мужність та професіоналізм. Слід памʼятати, що нагорода уособлює не лише високі досягнення бійця, але є результатом спільної роботи задля Перемоги усіх підрозділів бригади. Вручені відзнаки вкотре підтверджують нашу спроможність виконувати бойові завдання на високому рівні», – зазначив командир 103-ї бригади полковник Валерій Курко.

Нагадаємо, Львівська 103-тя окрема бригада ТрО ЗСУ створила «Центр підтримки та рекрутингу 103 бригади». Центр створений, щоб впорядкувати волонтерські ініціативи та запобігти шахрайським зловживанням.