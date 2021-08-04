Іноземні військові, які мають навчання на Львівщині, займаються ще й волонтерством. У вільний від основної служби час вони охоче допомагають відновлювати Краковецький навчально-реабілітаційний центр, де навчаються діти з інвалідністю.

«Це доволі тяжка робота. Сьогодні ми працюємо тут вдесятьох. Ми вже розібрали на горищі п'ять недіючих коминів. Це зроблено для того, щоб потім облаштувати на цій мансарді простір, придатний для використання», – розповідає американський військовий, сержант Тревіс Вайнберг.

У навчальному центрі кажуть: завдяки військовим-волонтерам вони змогли зекономити кошти, аби потім завершити ремонт.

«Цього літа нам вдалося зробити демонтаж у санвузлах. Там проведемо капітальний ремонт. Разом з американцями приїхали військові литовської армії, бо роботи дуже багато. Уже побілили класи, а ще ми маємо пофарбувати підлоги. Крім того, плануємо оновити спальні», – каже директорка навчально-реабілітаційного центру Наталія Франків.

Військові взяли шефство над школою-інтернатом ще у 2017 році і як естафету передають кожній наступній ротації службовців.

«Громадські роботи, а особливо коли ще й можна допомогти дітям, дуже близькі моєму серцю. Я сказала собі: якщо ми маємо шанс допомогти, тож поїдьмо і зробімо це!», – каже американська військова, старша лейтенантка Міранда Моен.

Крім допомоги з ремонтом, американські військові допомагають організовувати цікаве дозвілля для вихованців центру. Зокрема, проводять майстер-класи для вихованців, вчать дітей грати у бейсбол та влаштовують футбольні матчі.

Додамо, військові є учасниками «Об'єднаної багатонаціональної групи з підготовки – Україна». Це одна з чотирьох тренувальних місій, які діють на території нашої держави. Програму започаткували у 2015 році. Усі військові дислокуються у Міжнародному центрі миротворчості та безпеки на Львівщині (Яворівський полігон). Зараз до складу цієї групи входять понад 300 військовослужбовців з шести країн: США, Канади, Литви, Польщі, Данії та Швеції.

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