Вперше в Україні на території Міжнародного центру миротворчості та безпеки неподалік Яворова відбуваються навчання «Три мечі», участь у яких беруть понад 1200 військовослужбовців з України, Польщі та Литви. Вони відпрацьовують переміщення військ у межах трьох країн, боротьбу з терористами у містах та штурм укріплених берегів річок.

«Основна мета навчання ­ – провести оцінку наших афілійованих підрозділів у спроможності виконання поставлених завдань під керівництвом литовсько-польсько-української бригади. Я хочу наголосити на тому, що масштаб даного навчання вперше такий потужний. Можна сказати, що ми залучили дві складові: провели планування відповідно до стандартів НАТО, а також відпрацювали практичні дії», — пояснює Дмитро Братішко, командир литовсько-польсько-української бригади.

За легендою навчань ворог зайняв протилежний берег річки. Про це повідомили наші розвідники. Вони передають координати, по них відкривають артилерійський обстріл. Опісля десантники форсують річку. І вже тоді основна колона під прикриттям авіації успішно перемагає ворога.

«Те, що ви щойно побачили – це лише вершина велетенського айсберга, над яким ми багато працювали, щоб зробити ці навчання успішними. Командування та військові дуже відповідально поставитися до навчань і показали усім, як люди з різних країн, з різними мовами можуть комунікувати і досягати спільної цілі», – каже литовський полковник Лінас Кубіліус.

А за кілька кілометрів звідти ворог захопив місто. Тож польські та литовські військові починають зачистку території. Вони з кількох сторін просуваються містом і перевіряють усі приміщення. В той же час українські десантники висаджуються на дах будівлі і захоплюють територію довкола. І вже опісля військова поліція ліквідовує терористів, які залишилися. Усе потрібно робити швидко та акуратно, бо у місті є цивільні.

«Сьогодні в нас другий день активної фази навчань, зовсім інший вид навчань. І що особливо важливо для нас – це ведення бою у місті, населеному пункті, де є мирні люди. Ми відпрацювали переміщення наших сил, співпрацю з українськими батальйонами і литовською військовою поліцією», – додає представник Генерального командування ЗС Республіки Польща Ян Слівка.

Ще один день навчань завершився вдало. Військові відпрацювали переміщення техніки та особового складу між трьома країнами. А от армійці зі Сполучених Штатів пильнували за всім і допомагали порадами. Навчання триватимуть до 30 липня. Опісля військові повернуться на місця постійної дислокації.

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