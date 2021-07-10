Цьогорічні навчання стали наймасштабнішими за понад 20 років

Багатонаціональні військові навчання Sea Breeze-2021 завершено. Після офіційної частини кораблі відправляться до Болгарії, йдеться у повідомленні на Facebook-сторінці ВМС ЗС України.

«Наші кораблі пройшли більше 12 тисяч миль, водолази більше 330 разів спускалися під воду, льотчики більше 80 годин провели у повітрі, українські й американські морські піхотинці, військові Молдови та Грузії спільно відпрацьовували заходи на суходолі в трьох областях України. Це вкотре продемонструвало нашу спроможність виконувати спільні завдання за стандартами НАТО», — зазначив контр-адмірал Олексій Неїжпапа.

Під час навчань підрозділи ВМС України пройшли оцінку за стандартами НАТО. Зокрема, оцінку пройшли патрульні катери «Словʼянськ» і «Старобільськ», а також десантно-штурмова рота морської піхоти. Після офіційного завершення навчань кораблі відправляться до Болгарії.

BREAKING: #Ships from #ExerciseSeaBreeze 2021 have returned to #Odesa for their final brief!!



Job well done to all the Sailors and crews!



Tomorrow the exercise will be officially over & the ships will be headed to #Bulgarian lead exercise Breeze! pic.twitter.com/4svcNraSBw — Exercise Sea Breeze (@ExSeaBreeze) July 9, 2021

Нагадаємо, в Одесі 28 червня відбулося урочисте відкриття міжнародних навчань «Сі Бриз-2021». Участь у заході взяли представники близько 30 країн-партнерів, що залучені до маневрів. Для участі в навчаннях до Одеси прибув ракетний есмінець США USS Ross.

Цьогорічні навчання є наймасштабнішими за понад 20 років.

Речник Пентагону США Джон Кірбі заявив, що організовані Україною та США військові навчання «Сі Бриз» у Чорному морі спрямовані на підтримку стабільності в регіоні шляхом покращення взаємодії країн-членів НАТО та партнерів.

Росія активно відстежувала вчення, виводила в море кораблі та підводний човен, а також піднімала в небо авіацію для перехоплення.