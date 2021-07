Багатонаціональні військові навчання Sea Breeze-2021 завершено. Після офіційної частини кораблі відправляться до Болгарії, йдеться у повідомленні на Facebook-сторінці ВМС ЗС України.

«Наші кораблі пройшли більше 12 тисяч миль, водолази більше 330 разів спускалися під воду, льотчики більше 80 годин провели у повітрі, українські й американські морські піхотинці, військові Молдови та Грузії спільно відпрацьовували заходи на суходолі в трьох областях України. Це вкотре продемонструвало нашу спроможність виконувати спільні завдання за стандартами НАТО», — зазначив контр-адмірал Олексій Неїжпапа.

Під час навчань підрозділи ВМС України пройшли оцінку за стандартами НАТО. Зокрема, оцінку пройшли патрульні катери «Словʼянськ» і «Старобільськ», а також десантно-штурмова рота морської піхоти. Після офіційного завершення навчань кораблі відправляться до Болгарії.

BREAKING: #Ships from #ExerciseSeaBreeze 2021 have returned to #Odesa for their final brief!!



Job well done to all the Sailors and crews!



Tomorrow the exercise will be officially over & the ships will be headed to #Bulgarian lead exercise Breeze! pic.twitter.com/4svcNraSBw