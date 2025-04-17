Організатором схеми для ухилянтів виявився посадовець виконавчої служби, якого затримали

Поліцейські спільно з СБУ викрили заступника керівника районного підрозділу Державної виконавчої служби в Тернопільській області, який спільно із підлеглими та знайомими організував бізнес на ухилянтах. Вони за 13 тис. доларів допомагали військовозобов'язаним перетинати державний кордон.

Як повідомили у четвер, 17 квітня, у поліції Тернопільщини, фігуранти обіцяли військовозобов'язаним чоловікам посприяти виїхати з країни за межами контрольно-пропускних пунктів українсько-молдовського кордону.

«Створення безперешкодного коридору для втечі коштувало 13 000 доларів США: 5 тисяч потрібно було оплатити одразу, а решту – після перетину кордону», – розповіли в поліції.

Затримали організатора схеми та його помічника

Двох учасників угруповання правоохоронці спільно з бійцями спецпідрозділу КОРД затримали у той момент, коли вони намагалися вивезти за межі України чергового клієнта.

Організатору незаконної схеми та одному з помічників слідчі поліції уже повідомили про підозру в незаконному переправленні через кордон (ч.3 ст. 332 ККУ). Винуватцям загрожує до 9 років позбавлення волі.