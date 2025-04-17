Переправниця одержала 18 тис. доларів від ухилянта

Залізничний районний суд Львова виніс вирок уродженці Жовківщини Оксані Новосад, яка в жовтні 2024 року отримала від ухилянта 18 тис. доларів за виготовлення документів про непридатність до військової служби з можливістю виїзду за кордон. Переправниці присудили умовне покарання.

За матеріалами справи, в червні 2024 року 40-річна уродженка села Добросин Оксана Новосад пообіцяла військовозобов’язаному організувати медичний висновок з неіснуючим діагнозом, що буде підставою для виключення його з військового обліку та виготовлення відповідного військово-облікового документа. На підставі цього чоловік зможе виїхати за кордон.

У жовтні 2024 року військовозобов’язаний передав переправниці 18 тис. доларів та свої документи для виготовлення йому так званого «білого білета». Після передачі грошей, яка відбулася в автомобілі BMW поблизу ТЦ «Вам» біля ринку «Південний», жінку затримали правоохоронці.

Обвинувачена свою вину в скоєнні злочину визнала та уклала угоду з прокурором, яку затвердив суд.

Суддя Дмитро Боровков визнав Оксану Новосад винною в незаконному переправленні осіб через кордон (ч.3 ст. 332 ККУ) та призначив їй покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі. Водночас вироком суду переправницю звільнили від основного покарання, встановивши рік іспитового терміну. На вирок ще може бути подана апеляція.