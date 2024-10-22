Під час отримання 18 тис. доларів жінку затримали правоохоронці

На Львівщині правоохоронці затримали 40-річну переправницю, яка за 18 тис. доларів обіцяла зробити військовозобов’язаному чоловіку «білий квиток» та допомогти виїхати за кордон.

Як повідомила Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону 22 жовтня, 40-річна мешканка Львівщини обіцяла влаштувати для військовозобов’язаного перетин кордону за допомогою так званого «білого квитка» – документа, який видається громадянам, непридатним до служби за станом здоров’я.

Вона радила ухилянту кілька разів фіктивно «пролікуватися» у медзакладі для підтвердження неіснуючого діагнозу, а також запевняла, що допоможе виготовити всі необхідні для виїзду до ЄС документи. Свої послуги оцінила у 18 тисяч доларів США.

Під час отримання 18 тис. доларів жінку затримали правоохоронці. Їй повідомили про підозру за фактом організації незаконного переправлення чоловіків через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України). Санкція статті передбачає до 9 років ув’язнення. Наразі їй обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави. Перевіряється причетність до злочину інших людей.