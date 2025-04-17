Журналісти викрили тендерну схему на розбудові Миколаївської обласної дитячої лікарні

У рамках чергової тендерної змови скандальна компанія «Антарес-Буд» виграла торги на будівництво дитячої лікарні у Миколаєві за 600 млн грн. Про це у четвер, 17 квітня, повідомили «Наші гроші».

«Обласна адміністрація на чолі з Віталієм Кімом придумала «заточку» для тих, хто надто хоче зекономити державні кошти», – розповідають журналісти.

Департамент містобудування Миколаївської облдержадміністрації встановив очікувану ціну на будівництво дитячої лікарні у розмірі 614 млн 883 тис. грн. Якби хтось суттєво знизив ціну під час аукціону, більше ніж на 3% від стартової суми, то для нього почали б діяти інші правила.

«У такому випадку його ціна втрачає статус динамічної (яку можна коригувати у майбутньому) і стає твердою. Тобто учасник не зможе згодом підняти вартість підрядних робіт. До того ж він зобов’язаний надати повний аналіз цін на всі будівельні матеріали, вказані в кошторисі, разом із підтверджуючими документами», – йдеться у матеріалі.

Журналісти вважають, що таким чином, потенційних учасників фактично відлякували від серйозного зниження ціни, адже замість гнучких умов вони отримують жорстке регулювання і додаткові вимоги.

«У чому фішка? У тій самій твердій ціні. Якщо ти не з Миколаєва, не свій, і хочеш знизити вартість – тебе просто витиснуть із торгів. Залишаються «свої» з динамічною ціною, яку можна потім легко «підкоригувати» після підписання договору. Без зайвих очей. Під грифом «комерційна таємниця», – додають «Наші гроші».

У випадку з лікарнею переможцем стала миколаївська компанія «Антарес-Буд» зі статутним капіталом 12 тис. грн та скандальним минулим. Відомо, що фірма фігурує у кримінальних провадженнях за розпил на шкільних ремонтах. Компанія також відома довгобудами – вона 4 роки реконструювала травмпункт лікарні швидкої допомоги в Миколаєві, через що отримала публічну критику від міського голови та керівництва управління охорони здоров’я. Крім цього, фірма вже потрапляла в поле зору Антимонопольного комітету. У 2011 році АМКУ оштрафував «Антарес-Буд» за антиконкурентну змову під час тендеру на капітальному ремонті шкіл.

На ці торги також подалася київська фірма «Ріола». Проте журналісти зазначають, що «Антарес-Буд» встигли завантажити документи до ProZorro через 6 хвилин після публікації тендеру.

«Обидві фірми – і «Ріола», і «Антарес-буд» – подали стартову ціну 596 млн 437 тис. грн, рівно на одну копійку вище від тієї межі, яку встановив замовник. Важливий нюанс: якби після цього ніхто не зробив жодного кроку вниз, система «Прозорро» автоматично визначила б переможцем того, хто першим завантажив свою пропозицію», – розповідають у розслідуванні.

Крім цього, журналісти вважають, що один із документів «Антарес-Буд» мали за день до офіційного оголошення, тобто знали всі умови наперед.

«Для правоохоронців та антимонопольників, які хотіли б розібратись у цій історії, це може виглядати класичною ознакою змови між учасником і замовником», – наголошують «Наші гроші».

Київська фірма вирішила знизити свою пропозицію ще на 16 млн грн, тобто нижче дозволеної межі 3%. І згідно з умовами тендеру, їхня ціна автоматично стала твердою, тож вони мали терміново подати аналіз цін на понад 1 700 позицій у кошторисі, що технічно було зробити нереально.

Замовник не став чекати понеділка й пізно ввечері у п’ятницю відхилив пропозицію «Ріоли». А вже в понеділок зранку переможцем визнали «Антарес-буд».

«Це історія не лише про змову. Це про системне викачування грошей, потрібних фронту, у регіонах, де чиновники не бачать нічого поганого в тому, щоб «пиляти» навіть на лікарнях», – відреагували на розслідування у Центрі протидії корупції.

Нагадаємо, 15 квітня стало відомо, що працівники БЕБ викрили посадовців департаменту міської інфраструктури Ужгородської мерії у зловживанні службовим становищем. За версією слідства, посадовці у змові з підрядником, що будує автобазу для КП «Ужгородський муніципальний транспорт», розтратили 5 млн грн з бюджету міста.