СБУ затримала Володимира Майбоженка за переправлення ухилянтів за кордон

Співробітники Служби безпеки України затримали колишнього голову Броварської районної військової адміністрації Володимира Майбоженка та голову благодійного фонду. За даними слідчих, вони переправляли ухилянтів за кордон. Про це у четвер, 17 квітня, повідомили в управлінні СБУ у Київській області. Зазначимо, що СБУ не розголошує ім’я затриманих, однак відомо, що 2022-2024 роках керівником Броварської РВА був Володимир Майбоженко.

За даними слідчих, схему незаконного перевезення ухилянтів за кордон організували Володимир Майбоженко та голова благодійного фонду. Вони вносили дані військовозобов’язаних до системи «Шлях», як волонтерів, які нібито ввозять в Україну військову амуніцію, безпілотники, продукти тощо.

«Натомість люди, що перетнули державний кордон, гуманітарну допомогу до України не ввозили, або декларували незначну її кількість для уникнення відповідальності за безпідставний виїзд», – йдеться у повідомленні СБУ.

За таку послугу кожен ухилянт сплачував затриманим по 2 тис. доларів. Встановлено, що незаконною схемою скористались понад 100 військовозобов’язаних. Під час обшуків у домівках та офісах затриманих правоохоронці вилучили мобільні телефони, комп’ютерну техніку, документи благодійного фонду та чорнові записи із доказами незаконної діяльності.

Затриманим оголосили підозри у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ (ч. 1 ст. 114-1 ККУ) та незаконному переміщенні людей через державний кордон (ч. 3 ст. 332 ККУ). Суд обрав для затриманих запобіжні заходи – тримання під вартою.

Нагадаємо, 26 квітня 2024 року Володимир Майбоженко, який тоді обіймав посаду голови районної військової адміністрації у Броварах, врізався у натовп. Внаслідок ДТП четверо людей отримали тяжкі травми. На місці події поліцейські встановили, що посадовець перебував у нетверезому стані. Драгер показав, що у крові Володимира Майбоженка 2,31 проміле алкоголю.

Володимир Майбоженко під час затримання через п'яну ДТП у Броварах / 26 квітня 2024 рік

27 січня 2025 року Броварський міський районний суд призначив Володимиру Майбоженку покарання у вигляді штрафу в розмірі двох тис. неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 34 тис. грн, з позбавленням права керувати транспортними засобами строком на три роки.

16 квітня 2025 року Офіс генпрокурора повідомив, що Київський апеляційний суд призначив новий розгляд справи колишнього голови Броварської РДА Володимира Майбоженка.