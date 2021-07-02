РФ намагається протидіяти навчанням Sea Breeze-2021

Росія вивела в море весь корабельний склад Чорноморського флоту через міжнародні військові навчання України та союзників «Sea Breeze - 2021». Про це повідомили у головному управлінні розвідки Міноборони.

«Для спостереження за навчаннями Росія вивела в море майже весь наявний корабельний склад, який виконує не притаманні для нього завдання. Країна-агресор намагається продемонструвати, що вона готова до відстоювання своїх інтересів із використанням військової сили. Але Росії явно не вистачає сил і засобів в Чорному морі», – йдеться у повідомленні.

Як пише «Українська правда» з посиланням на представника розвідки Вадима Скібіцького, дії Росії викликані страхом втратити домінування на півночі Чорного моря.

Повідомляється, що воєнна розвідка наразі забезпечує безпеку та моніторить ситуацію навколо навчань «Sea Breeze – 2021».

Також представник ГУР заявив, що спроба Росії продемонструвати свою готовність застосувати силу в морі не співмірна з потенціалом тих країн, які беруть участь у навчаннях.

Скібіцький додав, що міжнародна спільнота демонструє солідарність з Україною і докладає зусиль для безпеки в нашому регіоні, а Росія цього боїться.

Що відомо про військові навчання Sea Breeze-2021

Цьогоріч в українсько-американських військових навчаннях Sea Breeze беруть участь рекордна кількість країн-учасниць – всього 32 країни з шести континентів.

Крім України, США, Туреччини, Грузії, Румунії та кількох інших країн Чорноморського регіону, до маневрів долучились також Австралія, Японія, Південна Корея, Бразилія та інші країни. У навчаннях беруть участь 5 тис. військових, а також 32 кораблі, 40 літаків та 18 команд спеціальних операцій та дайвінгу.

У розвідці зазначають, що з 2015 року Росія почала стрімко нарощувати в окупованому Криму свою військову складову. І коли проходять міжнародні військові морські навчання, Росія відпрацьовує різні способи та методи ураження тих угруповань, які створюються в Чорному морі.