В Одесі почалися навчання Sea Breeze-2021 за участі країн-членів НАТО
У військових навчаннях Sea Breeze візьме участь рекордна кількість країн
В Одесі почалися міжнародні військові навчання Sea Breeze-2021 за участі низки країн-членів НАТО. Про це повідомила прес-служба Міноборони.
Офіційне відкриття навчань відбулося вранці 28 червня, маневри триватимуть до 10 липня. Керівником навчань від України є заступник командувача Військово-морських сил Збройних сил України капітан 1-го рангу Олексій Доскато, від США – капітан 1-го рангу Стюарт Бауман.
Нинішні навчання будуть наймасштабнішими за понад 20 років. У них візьмуть участь більше 30 країн, загалом буде задіяно близько 30 кораблів, катерів і суден, до 30 літаків і вертольотів, до 3000 особового складу та 50 одиниць озброєння і військової техніки.
Окрім того, до навчань долучиться Шостий флот ВМС США, який дислокується в Середземному морі.
Маневри відбуватимуться у північно-західній частині Чорного моря, в Миколаївській, Херсонській і Одеській областях.Sea Breese проводяться на території України з 1997 року. Організаторами навчань виступають Україна і США.