Навчання Sea Breeze-2021 розпочались в чорноморському регіоні

В Одесі почалися міжнародні військові навчання Sea Breeze-2021 за участі низки країн-членів НАТО. Про це повідомила прес-служба Міноборони.

Офіційне відкриття навчань відбулося вранці 28 червня, маневри триватимуть до 10 липня. Керівником навчань від України є заступник командувача Військово-морських сил Збройних сил України капітан 1-го рангу Олексій Доскато, від США – капітан 1-го рангу Стюарт Бауман.

Нинішні навчання будуть наймасштабнішими за понад 20 років. У них візьмуть участь більше 30 країн, загалом буде задіяно близько 30 кораблів, катерів і суден, до 30 літаків і вертольотів, до 3000 особового складу та 50 одиниць озброєння і військової техніки.

Окрім того, до навчань долучиться Шостий флот ВМС США, який дислокується в Середземному морі.

Маневри відбуватимуться у північно-західній частині Чорного моря, в Миколаївській, Херсонській і Одеській областях.Sea Breese проводяться на території України з 1997 року. Організаторами навчань виступають Україна і США.