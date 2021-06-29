В окупованому Криму російські комплекси ППО С-400 і «Панцир-С» провели «навчальну перевірку»

Росія провела випробування своїх систем протиповітряної оборони в окупованому Криму в той час, як у Чорному морі відбуваються багатонаціональні військові навчання Sea Breeze.

Так російський «Інтерфакс» повідомив, що близько 20 літаків і вертольотів, кілька дивізіонів комплексів протиповітряної оборони (ППО) С-400 і «Панцир-С» провели в Криму «навчальну перевірку».

Як раніше повідомляв ZAXID.NET, 26 червня, для участі у військових навчаннях Sea Breeze-2021 у Чорне море увійшов ракетний есмінець США класу Arleigh Burke USS Ross.

Що відомо про військові навчання Sea Breeze-2021

Цьогоріч в українсько-американських військових навчаннях Sea Breeze беруть участь рекордна кількість країн-учасниць – всього 32 країни з шести континентів.

Крім України, США, Туреччини, Грузії, Румунії та кількох інших країн Чорноморського регіону, до маневрів долучились також Австралія, Японія, Південна Корея, Бразилія та інші країни. У навчаннях беруть участь 5 тис. військових, а також 32 кораблі, 40 літаків та 18 команд спеціальних операцій та дайвінгу.

Навчання розпочались 28 червня.