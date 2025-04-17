Мішель Трахтенберг померла 26 лютого у віці 39 років

39-річна американська акторка Мішель Трахтенберг померла природною смертю від ускладнень, спричинених цукрових діабетом. Про це повідомив судмедексперт Нью-Йорка, передає Variety.

Мішель Трахтенберг померла 26 лютого 2025 року. Родина акторки – ортодоксальні євреї й була проти розтину через релігійні причини. Оскільки ознак злочину не було, судмедексперт погодився із проханням родичів і провів токсикологічні тести.

Через півтора місяця правоохоронці опублікували результати тестів, зігдо з якими Мішель Трахтенберг померла внаслідок ускладнень від цукрового діабету. За даними джерел NBC News, акторці перед смертю пересадили печінку. Точний час або причина операції невідомі.

Американська акторка Мішель Трахтенберг була найбільш відома за роллю молодшої сестри Баффі Дон Саммерс у популярному серіалі «Баффі – винищувачка вампірів». Пізніше вона зіграла світську левицю Джорджину Спаркс у серіалі «Пліткарка».

Її номінували на кілька акторських нагород, у тому числі на «Денну премію Еммі» за роль у Дон Саммерс. Тмкож Мішель Трахтентберг також зіграла у фільмах «Євротур», «Крижана принцеса», «Вбивство Кеннеді», «Міста-побратими» та інші.