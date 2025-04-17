Віталій Нещадим працює в Муніципальній обрядовій службі з 2023 року

Заступник директора ЛКП «Муніципальна обрядова служба» з виробничих питань Віталій Нещадим подав декларацію про доходи за 2024 років. Документ розміщений в реєстрі декларацій НАЗК.

У 2024 році Віталій Нещадим придбав паркомісце, що зазначене в декларації як об’єкт незавершеного будівництва без вказання ціни. Також він став власником квартири площею 90,6 м2 в новобудові за 3,5 млн грн. Проте йдеться про оформлення права власності на квартиру, що в попередніх деклараціях чиновника значилась як об’єкт незавершеного будівництва. Раніше Віталій Нещадим вже заплатив за неї 2,66 млн грн. Тобто торік він доплатив за житло понад 800 тис. грн.

Якщо у 2023 році Віталій Нещадим заробив 4,88 млн грн як підприємець, який надає похоронні послуги, то в 2024 році його дохід від підприємництва становив лише 1,1 тис. грн. За основним місцем роботи – в «Муніципальній обрядовій службі» – він отримав 505 тис. грн зарплати за 2024 рік.

Натомість бізнес дружини чиновника Тетяни Нещадим торік приніс значно більше доходу, ніж в 2023 році – 5,8 млн грн проти 3,7 млн грн. Тетяна Нещадим також займається похоронним бізнесом.

За рік заощадження Віталія Нещадима не змінилися – він задекларував 500 тис. грн, 20 тис. доларів і 5 тис. євро готівкою. Натомість готівкові заощадження Тетяни Нещадим зросли з 700 тис. грн до 2,7 млн грн.

Щодо автомобілів, то Віталій Нещадим вже сім років їздить на Renault Traffic 2004 року випуску за 50 тис. грн (за останньою грошовою оцінкою), а Тетяні Нещадим належать:

Mersedes Benz 2011 року (у декларації за 2023 рік ціна його придбання булав казана 492 тис. грн, за 2024 – вже 380 тис. грн);

Ford Fusion 2015 року за 263 тис. грн;

Mersedes Benz Sprinter 2009 року усього за 15 тис. грн;

Mersedes Sprinter 2015 року за 529 тис. грн.

Три з чотирьох автомобілів Тетяна Нещадим придбала у 2022-2023 роках.

Додамо, Віталій Нещадим кілька років працював директором Янівського цвинтаря у Львові, а в 2023 році став заступником директора з виробничих питань в ЛКП «Муніципальна служба».

Раніше ZAXID.NET писав також про декларації інших посадовців та народних депутатів.