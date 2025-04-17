Олег Цигилик помер у 86 років

У четвер, 17 квітня, Львівський органний зал повідомив про смерть Олега Цигилика – заслуженого діяча мистецтв, диригента, засновника муніципального хору «Гомін». Він помер у 86 років.

«Ім’я Олега Цигилика нерозривно пов’язане з потужним розквітом хорового мистецтва на теренах Західної України у другій половині ХХ – на початку ХХІ століття. Його вклад у збереження та розвиток української музичної традиції – неоціненний. Щиро співчуваємо рідним, друзям, колегам і всій музичній спільноті», – написали на сторінці органного залу.

Рідні повідомляють, що парастас і похорон відбудеться у суботу, 19 квітня, в каплиці на вул. Пекарській о 12:00. Поховання буде в рідному селі Коропуж.

Олег Цигилик родом із Львівщини, він був співаком, диригентом, кандидатом наук в галузі мистецтвознавства. Він викладав у Львівській національній музичній академії імені Миколи Лисенка, був керівником чоловічої капели «Сурма» та капели «Трембіта». Олег Цигилик був засновником та художнім керівником львівського муніципального хору «Гомін». Він помер у 86 років.