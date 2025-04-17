У четвер, 17 квітня, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться: Трафік на кордоні. З наближенням Великодніх свят прикордонники Львівщини фіксують збільшення пасажиротранспортного потоку. За розкладом «вихідного дня». Громадський транспорт у Львові у Великодній понеділок курсуватиме зі змінами. «Містечко атракціонів» у Парку культури розпочинає роботу. Новий сезон стартує з 18 квітня. Підготовка до Великодня. Для переселенців модульного містечка на Сихові влаштували майстер-клас з випікання паски.

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