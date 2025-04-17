Для переселенців у Львові влаштували майстер-клас з випікання паски
Новини Львова від ZAXID.NET за 17 квітня
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У четвер, 17 квітня, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться:
- Трафік на кордоні. З наближенням Великодніх свят прикордонники Львівщини фіксують збільшення пасажиротранспортного потоку.
- За розкладом «вихідного дня». Громадський транспорт у Львові у Великодній понеділок курсуватиме зі змінами.
- «Містечко атракціонів» у Парку культури розпочинає роботу. Новий сезон стартує з 18 квітня.
- Підготовка до Великодня. Для переселенців модульного містечка на Сихові влаштували майстер-клас з випікання паски.
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