Понад 10 літаків російських військових літаків проводили маневри над Чорним морем, де зараз відбуваються міжнародні навчання Sea Breeze 2021 за участю українських військово-морських сил. Про це повідомляє «РБК-Україна» з посиланням на прес-службу Чорноморського флоту Росії.

Вказано, що екіпажі літаків Морської авіації ЧФ Росії спільно з авіацією Південного військового округу провели тренувальні польоти над акваторією Чорного моря.

«Від Морської авіації ЧФ були задіяні багатоцільові винищувачі Су-30СМ і фронтові бомбардувальники Су-24М, від авіації ПВО винищувачі-бомбардувальники Су-34 і винищувачі-перехоплювачі Су-27», – інформує Чорноморський флот РФ.

Сказано, що навчальні завдання виконували понад 10 літаків. Крім того, екіпаж літака-амфібії Бе-12 зі складу російської морської авіації виконав розвідку умовних цілей в акваторії Чорного моря.

Екіпажі також відпрацювали умовні ракетні та бомбові удари.

Згідно з повідомленням, військові льотчики виконали прості та складні польотні завдання з середніх і малих висот з урахуванням подолання засобів протиповітряної оборони кораблів умовного супротивника.

Нагадаємо, що навчання Sea Breeze 2021 розпочалися у Чорному морі 28 червня. Навчання триватимуть до 10 липня і будуть наймасштабнішими за понад 20 років. З української сторони в них беруть участь 24 одиниці кораблів та катерів, 17 літаків, десятки одиниць озброєння та військової техніки. Крім того, з 3000 учасників навчань половину особового складу становитимуть українські військові.

За даними української розвідки, Росія вивела в Чорне море всі свої кораблі через Sea Breeze-2021.