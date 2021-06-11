Наразі характеристики кулемета і гвинтівки невідомі

Українські військові на замовлення Міністерства оборони проводять випробування вітчизняних 12,7-мм великокаліберного кулемета і 14,5-мм антиматеріальної гвинтівки, які у майбутньому планують прийняти на озброєння Збройних сил України, повідомив міністр оборони Андрій Таран.

Йдеться про стрілецьку зброю, що має замінити радянські зразки. Кулемет калібру 12,7×108 мм по суті замінить «Утес» 1970-х років, а антиматеріальна гвинтівка доповнить арсенал снайперів для боротьби із легкоброньованою технікою.

«На такі розробки, здатні уражати легкоброньовані об’єкти, ми чекали з нетерпінням. Зрозуміло, що основним елементом стрілецької зброї є ствол, технологічний процес виробництва якого складний та потребує певного досвіду. Тому із задоволенням інформую, що вже проходить попередні випробування 12,7×108-мм єдиний кулемет від “ХАДО-Холдинг”. Упевнений в успіху, адже великокаліберні антиматеріальні гвинтівки цього підприємства у 2020-му році були прийняті на озброєння і вже навели страху на ворога», – розповів міністр оборони у п’ятницю, 11 червня.

Як пише «Бабель», Таран мав на увазі дальнобійну Snipex ALLIGATOR виробництва харківського концерну XADO Chemical Group. Саме її прийняли на озброєння ЗСУ в грудні 2020 року. Назва кулемета і його характеристики поки не розкриваються, але в Міноборони показали відео стрільб з нього.