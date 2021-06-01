Міністерство оборони України з підприємствами вітчизняного оборонно-промислового комплексу (ОПК) створили нові боєприпаси підвищеної дальності до реактивної системи залпового вогню «Град» – 122-мм реактивний снаряд «Тайфун-1». Про це у вівторок, 1 червня, повідомила прес-служба Міноборони.

Участь у розробці боєприпасу підвищеної дальності, взяли низка підприємств вітчизняного оборонно-промислового комплексу, зокрема, ДП «КБ «Південне», Павлоградський механічний завод, ДП «ВО «Південний машинобудівний завод», ДП «НВО «Павлоградський хімічний завод», ДП «НВК «Фотоприлад», ДП «Державний науково-дослідний інститут хімічних продуктів».

Повідомляється, що днями пройшли успішні випробування реактивних снарядів калібру 122-мм «Тайфун-1» до РСЗВ «Град». Під час випробування військові підтвердили середню дальність стрільби та точність влучення.

Дослідні зразки озброєння розробило ДП «КБ «Південне» імені М.К.Янгеля».

До слова, раніше повідомлялося, що ЗСУ успішно випробували перший український апарат для тренування підрозділів протиповітряної оборони.