Військові ЗСУ знищили базу окупантів у Новій Каховці
Разом з технікою знищено щонайменше 12 загарбників
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Збройні сили України ліквідували базу російських загарбників в окупованій Новій Каховці на Херсонщині. Про це повідомило Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.
«За попередньою інформацією, є відеопідтвердження влучного "куріння в невстановленому місцю", яке знаходиться в Новій Каховці», – повідомили українські військові.
Держприкордонслужба уточнила, що йдеться саме про базу російських окупантів, і що разом з технікою знищили щонайменше 12 загарбників. СтратКом також оприлюднив відео, зняте окупантами, на якому один з російських військових каже, що «били чітко по нам».
Нагадаємо, що зранку 16 серпня в Криму вибухнув російський склад із боєприпасами. Російське міноборони вперше визнало диверсією вибухи в Криму. Того ж дня на військовій авіабазі росіян у селищі Гвардійське в Криму пролунали кілька вибухів.