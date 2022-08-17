ЗСУ ліквідували базу російських загарбників в окупованій Новій Каховці

Збройні сили України ліквідували базу російських загарбників в окупованій Новій Каховці на Херсонщині. Про це повідомило Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

«За попередньою інформацією, є відеопідтвердження влучного "куріння в невстановленому місцю", яке знаходиться в Новій Каховці», – повідомили українські військові.

Держприкордонслужба уточнила, що йдеться саме про базу російських окупантів, і що разом з технікою знищили щонайменше 12 загарбників. СтратКом також оприлюднив відео, зняте окупантами, на якому один з російських військових каже, що «били чітко по нам».

Нагадаємо, що зранку 16 серпня в Криму вибухнув російський склад із боєприпасами. Російське міноборони вперше визнало диверсією вибухи в Криму. Того ж дня на військовій авіабазі росіян у селищі Гвардійське в Криму пролунали кілька вибухів.