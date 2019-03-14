Військовий комісар Львівщини заперечив вручення повісток призовникам на виборчих дільницях

Зі слів Олександра Тіщенка, Львівщиною поширюють неправдиву інформацію про вручення повісток 31 березня

Військовий комісар Львівської області Олександр Тіщенко повідомив, що у день президентських виборів, 31 березня, призовникам не планують вручати повістки на виборчих дільницях. Про це він написав на своїй Facebook-сторінці у четвер, 14 березня.

Таку заяву Тіщенко опублікував після того, як областю та мережею почали розповсюджувати фейкові повідомлення про вручення повісток 31 березня.

«У районах Львівщини невідомі розклеюють листівки із такою інформацією, поширюють чутки та пости у соціальних мережах. Під час виборів президента військовослужбовці військкоматів не будуть вручати повісток або проводити інші заходи пов’язані з початком призовної компанії на строкову службу. Ми, як і всі, під час виборів будемо здійснювати свій громадянський обов’язок – обирати президента України», — йдеться у повідомленні Тіщенка.

Нагадаємо, у 2019 році обидва призови в армію триватимуть по три місяці. Офіцер прес-служби Львівського обласного військового комісаріату Роман Поронюк уточнив ZAXID.NET, що весняний призов стартує 1 квітня і триватиме до кінця червня.

«Три місяці – це достатньо часу, щоб виконати план призову. Жодних підстав виловлювати ухилянтів на виборчих дільницях немає. Під час осіннього призову Львівщина повністю виконала план. До війська призвали 600 строковиків», — повідомив Роман Поронюк.