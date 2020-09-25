На Рівненщині тимчасовий виконувач обов’язків районного військового комісара Юрій Грибчук записав відеовибачення після того, як у маршрутці образив матір загиблого бійця. Жінка Надія Полюхович розповіла про інцидент місцевій волонтерці Вікторії Шинкаренко, яка опублікувала подробиці конфлікту з її слів у Facebook, після чого ситуація набула резонансу.

Інцидент стався у маршрутці «Курозвани – Рівне». Шинкаренко описала, як все відбувалося зі слів матері загиблого бійця Дмитра Козачонка. Згодом допис, д якого також було прикріплено відео інциденту, волонтерка видалила, бо не хотіла, щоб його використовували російські пропагандисти для дискредитації української армії.

«... у маршрутку зайшов майор, теж по УБД. Той був напідпитку і почав згадувати свої бойові заслуги на аж двох ротаціях по пару місяців за шість років... Майор вважав, що він пільговий проїзд заслужив, а мама ні, бо її син загинув тому, що “дол****б і сам винен”», – процитувало фрагменти вже видаленого допису «Суспільне».

Волонтерка розповіла, що зустріла маршрутку із мамою та військовим комісаром у Рівному. На автостанції він, з її слів, не вибачився, його забрали невідомі, які буцімто представились працівниками Військової служби правопорядку. Хоча після того, зазначила Вікторія Шинкаренко, приїхали справжні представники ВСП, які уже не застали комісара, а тільки упізнали його із відеозапису.

Волонтерка додала, що не планувала публікувати цю історію, якщо комісар вибачиться перед мамою загиблого.

«Наступного дня телефонували мені з військкомату і обіцяли, що майор Грибчук вибачиться перед мамою і проведуть службове розслідування. Потім через моїх знайомих просили не писати нічого про майора. Виявилось, що майора швиденько відправили на навчання через три дні. Минув тиждень, мама вибачення так і не дочекалась», – написала Шинкаренко.

Ввечері у четвер, 24 вересня на офіційній сторінці Рівненського обласного військкомату з’явилося повідомлення з вибаченнями до Надії Полюхович.

«Керівництво Рівненського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки засуджує ганебну поведінку майора Збройних Сил України Грибчука та приносить Вам, мамі загиблого Героя, свої щирі співчуття та слова вибачення. Запевняємо Вас, що даного офіцера буде притягнуто до відповідальності за свій вчинок», – сказано в повідомленні.

На відео, яке прикріплене до повідомлення, сам майор Юрій Грибчук також попросив вибачення та запевнив, що попросить його ще раз особисто, коли повернеться з відрядження. Також військовий стверджує, що готовий понести покарання від своїх командирів.