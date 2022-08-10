Ростислав Петруняк зараз служить працює у складі евакуаційного відділення медичної роти

48-річний військовий лікар з Коломиї Ростислав Петруняк отримав Орден Святого Пантелеймона – одну з найбільш престижних нагород у сфери медицини в Україні. Лікар ніс службу у зоні АТО з 2015 року у складі 59-ї окремої мотострілкової бригади, зараз також служить лікарем у Збройних силах України.

Про нагороду для медика з Коломиї, завідувача гінекологічного відділення місцевої районної лікарні, депутата Коломийської міськради Ростислава Петруняка повідомив міський голова Богдан Станіславський.

«Щиро вітаю Ростислав з такою високою відзнакою. Він її заслужив, бо допоміг далеко не одні людині. Бажаю здоров’я, Божої опіки і щоб завжди вистачало сил на допомогу нашим захисникам та всім українцям», – написав мер Коломиї у Facebook.

Зазначимо, 48-річний Ростислав Петруняк наразі служить лікарем у ЗСУ, працює у складі евакуаційного відділення медичної роти та надає першу лікарську допомогу в червоній та жовтій зонах і пораненим українським військовим, і цивільному населенню Миколаївської області.

Нагадаємо, нагорода «Орден Святого Пантелеймона» заснована у 2009 році і з 2017 року є найвищою громадською нагородою для медиків за професіоналізм і милосердя в Україні. Також її називають «Оскаром» у медицині. Відзнаку підтримують усі християнські церкви в Україні, МОЗ та Національна академія медичних наук.