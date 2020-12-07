У неділю, 6 грудня, у Демократичній Республіці Конго помер старший солдат Збройних сил України Сергій Савченко. 39-річний чоловік перебував там у складі миротворчого контингенту і працював кухарем.

Як повідомив речник 18 окремого вертолітного загону Юрій Кульпа в понеділок, 7 грудня,у солдата раптово зупинилося серце.

До відбуття в Демократичну Республіку Конго Сергій Савченко служив у 81-й окремій аеромобільній бригаді Десантно-штурмових військ Збройних сил України. Як повідомила ZAXID.NET речниця цієї бригади Валерія Скорик, Сергій Савченко родом з Ізюма Харківської області. Він народився в 1981 році. У 81-й бригаді служив з 2017 року.

Український військовий Сергій Савченко помер у Демократичній Республіці Конго (фото Юрія Кульпи)

У вересні 2020 року Сергій Савченко вибув з військової частини і долучився до складу українського миротворчого контингенту, де служив кухарем у їдальні. Таким чином, він прослужив у складі української миротворчої місії в Конго менше двох місяців (чергова місія з 250 українських військових відправилася у Конго 27 вересня).

Причиною смерті 39-річного солдата стала серцева недостатність.

Додамо, що 23 листопада стало відомо про смерть українського миротворця у Конго від коронавірусу.