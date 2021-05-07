На Донбасі внаслідок обстрілів російських збройних формувань 6 травня загинув військовий ЗСУ. Про це заявили у штабі операції Об'єднаних сил.

Зазначається, що в районі проведення ООС, в смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», внаслідок обстрілу збройними формуваннями РФ, один військовослужбовець ЗС України отримав вогнепальне кульове поранення не сумісне з життям.

Таким чином, кількість загиблих українських військових минулої доби зросла до двох бійців, ще один отримав поранення.

Перед цим повідомлялось про ще одного загиблого від кульового поранення. Ще один український військовослужбовець отримав осколкове поранення, його вдалось врятувати.

Загалом у зоні бойових дій на Донбасі протягом 6 травня бойовики 16 разів відкривали вогонь. Уже з початку доби 7 травня станом на 7 годину ранку бойовики 5 разів відкривали вогонь.

Сили ООС відкривали вогонь у відповідь. Про дії бойовиків повідомили представників ОБСЄ.