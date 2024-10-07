Юрій Жуковець як командир провів успішні операції на різних напрямках

Військовослужбовець з Львівщини, розвідник Юрій Жуковець отримав орден «Золота зірка» і звання Героя України. Військовий родом з міста Радехів і служить в 103 бригаді Тероборони. Про це 7 жовтня повідомили в ЛОВА. Під час боїв на Харківщині він навіть після поранення успішно командував підрозділом, який відбив втрачені позиції і захопив полонених.

Як зазначено в указі президента України, капітану Юрію Жуковцю присвоїли звання Героя України «за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України».

Під час вручення ордена Володимир Зеленський зазначив, що Юрій Жуковець як командир провів успішні бойові операції на різних напрямках, зокрема в Донецькій, Харківській і Сумській областях.

Президент вручає орден Золота зірка Юрію Жуковцю (фото Офісу президента)

«Цьогоріч у квітні у складі зведеного підрозділу на Харківщині під щільним вогнем російських окупантів відбив втрачені позиції та завів на них нові підрозділи. Особисто надав першу медичну допомогу пораненому побратимові, допоміг дістатися до укриття й організував евакуацію. У складі групи взяв у полон 11 російських окупантів. Зазнав поранення, але продовжував командувати до завершення зачистки населеного пункту», – повідомив Офіс президента.

У ЛОВА повідомили, що Юрій Жуковець родом з Радехова. До початку війни займався нерухомістю і мав власну агенцію. У березні 2022 року пішов воювати добровольцем. Спершу служив в 216 батальйоні 125 бригади, був командиром взводу ТрО. Пізніше став командиром розвідки взводу в 202 батальйоні 103 бригади. Зараз Юрій служить в 103 окремій бригаді територіальної оборони Збройних сил України. Має звання капітана.

Юрію Жуковцю вручили орден «Золота зірка» (фото Сил ТрО)

Нагородження військових відбулося з нагоди Дня територіальної оборони, який відзначають у першу неділю жовтня. Цьогоріч він припав на 6 жовтня. Свою нагороду Юрій Жуковець отримував з травмованою рукою.