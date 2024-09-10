Олександр Сирсьский вручив нагороду бійцю в госпіталі, де він перебуває на лікуванні

Військовослужбовець з Тернопільщини Ярослав Костюк отримав «Золотий хрест» від Головнокомандувача Збройних сил України. Олександр Сирсьский вручив нагороду бійцю в госпіталі, де він перебуває на лікуванні. Ярослав Костюк отримав бойове поранення під час боїв у Вовчанську. Під час мінометного обстрілу він втратив руку.

Військовослужбовець з Підволочиської громади Ярослав Костюк отримав одну із військових нагород, які присвоюють за мужність і звитягу. Бійцю «Золотий хрест» вручив особисто Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський в госпіталі, де житель Тернопільщини перебував на лікуванні. Про те, що військовослужбовець отримав високу нагороду, повідомили в Підволочиській селищній раді.

«За проявлену відданість українському народові та виявлену звитягу в бою, головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський особисто нагородив нашого земляка, військовослужбовця Ярослава Костюка почесним нагрудним знаком “Золотий хрест”», – йдеться у повідомленні.

В громаді також зазначили, що боєць народився в селищі Підволочиськ. Мати військовослужбовця, Тамара Костюк багато років працювала завучем та вчителем алгебри і геометрії в Підволочиській школі. Батько військового працював лікарем у стоматологічній поліклініці Підволочиської центральної лікарні.

Ярослав Костюк (праворуч) разом з побратимом

З 1996 року по 2006 рік Ярослав працював в органах МВС, пізніше і до повномасштабного вторгнення — в адвокатському бюро. Чоловік приєднався до лав ЗСУ 5 березня 2022 року. Військовослужбовець проходив службу у Львові, а потім — у 82-й окремій десантно-штурмовій бригаді. 3 4 липня по 30 серпня брав участь в боях у Вовчанську.

Військовий разом з побратимами потрапив під мінометний обстріл і отримав бойове поранення, внаслідок якого йому ампутували ліву кінцівку. Зараз Ярослав знаходиться на лікуванні в госпіталі в одному із міст центральної частини України.