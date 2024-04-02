Нагороду від Володимира Зеленського отримав батько героя

Капітана 105 окремої бригади ТрО з Тернопільщини Сергія Короля посмертно нагородили орденом «Золота Зірка». Тернополянин ще з 2014 року воював як доброволець. Коли почався повномасштабний наступ пішо в лави тероборони. Нагороду від президента України Володимира Зеленського отримав батько героя.

Володимир Зеленський посмертно вручив орден «Золота Зірка» Герою України, капітану Сергію Королю з Тернополя, повідомили в 105 окремій бригаді територіальної оборони ЗСУ.

Нагороду отримав батько Сергія Короля під час церемонії в Білій залі Героїв України в Маріїнському палаці в Києві. «Держава продовжує традицію вдячності своїм найкращим воїнам, тим, хто відзначився найбільшою хоробрістю та героїзмом у боях заради України», – зазначив Володимир Зеленський.

Додамо, що Сергій Король народився 1 жовтня 1970 року в Тернополі. У 2014 році він добровольцем пішов воювати на схід України. З початком повномасштабного російського вторгнення чоловік знову став на захист держави. Був командиром другої роти 83 батальйону 105 окремої бригади ТрО ЗСУ. Мав позивний «Махно». Загинув 24 лютого 2023 року в районі села Масютівка на Харківщині. Його поховали 27 лютого 2023 року на Алеї Героїв, що на Микулинецькому кладовищі в Тернополі.

Сергія Короля посмертно нагородили званням Героя України за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові. Також отримав звання «Почесний громадянин міста Тернополя» від 3 березня 2023 року, теж посмертно.