36-річний Ярослав Вихопень загинув на війні з Росією у жовтні минулого року

Бійця батальйону патрульної поліції особливого призначення «Львів» сержанта поліції Ярослава Вихопня, який загинув восени минулого року під час виконання бойового завдання на Донеччині, нагородили почесним нагрудним знаком «Хрест хоробрих» головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Нагороду вручили 25 січня синові загиблого поліцейського.

У 2014 році Ярослав Вихопень разом зі своїм батьком пішов добровольцем служити у зону проведення АТО. Коли ж повернувся додому, став рятувальником. Після початку повномасштабної війни з Росією у серпні 2022 року Ярослав Вихопень вступив на службу в батальйон патрульної поліції особливого призначення «Львів».

Нагороду отримав син загиблого поліцейського (фото поліції)

Разом з поліцейськими-побратимами він пройшов Запоріжжя, Ізюм, Куп’янськ та Бахмут, а за участь в операції на Лиманському напрямку був нагороджений нагрудним знаком «Знак пошани» Національної поліції України.

36-річний боєць загинув під час виконання бойового завдання на Донеччині 16 жовтня 2023 року.

Посмертно нагороджений почесним нагрудним знаком «Хрест хоробрих» головнокомандувача Збройних сил України «за відданість українському народові, особисту мужність і самовідданість, проявлені під час захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України». Нагороду рідним героя вручив заступник командира Об’єднаної штурмової бригади Національної поліції України полковник поліції Валерій Юзва.