Цьогоріч дизайнерські тренди спрямовані на те, щоб інтер’єр був теплим, натуральним та з характером

Осінь – чудова пора для змін у домі. Цьогоріч дизайнерські тренди спрямовані на те, щоб інтер’єр був теплим, натуральним та з характером. Martha Stewart розповідає про сім осінніх трендів декору, які будуть актуальні цьогоріч.

Кам’яні акценти

Декоративні елементи з каменю – наприклад, столики, омивачі у ванній, стільниці – допомагають створити комфортний та приземлений простір.

Зроблені власноруч деталі

Люди прагнуть персоналізувати простір чи нестандартно оздобити – дрібні штрихи, зміна фурнітури чи обробка меблів дозволяють зробити інтер’єр унікальним.

Насичені, натхненні природою відтінки

Цього сезону популярні відтінки землистих середніх тонів із продуманими акцентами, такими як глина чи теракота, олива та мох, а також медова охра – і все це на тлі глибокого індиго аби димчастої сливи. Варто спробувати ці кольори на шафах та стінах.

Вінтажні акценти

Спробуйте повернути кілька речей, які ви, можливо, відклали. І подумайте про те, щоб використати їх в інший спосіб.

Скульптурні форми

Скульптурний дизайн може бути напрочуд доступним – спробуйте керамічну вазу з вигнутим силуетом, свічники з незвичними лініями або настільну лампу із заокругленою основою.

Затишні та нерівномірні текстури

Затишні текстури завжди є осіннім атрибутом. Однак цього року ідея полягає в тому, щоб зробити їх трохи більш грубими. Пледи з букле, ротангові поверхні та акценти з необробленої деревини чудово поєднуються, створюючи тепло та об’єм.

Пишні силуети

М’які, округлі форми у меблях та деталях декору – наприклад, форма дивана або стільців – створюють атмосферу комфортної елегантності.