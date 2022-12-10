Португалія сенсаційно вилетіла з турніру від Марокко

10 грудня відбулися останні чвертьфінали чемпіонату світу з футболу, що триває у Катарі. У півфіналі 14 грудня о 21:00 зустрінуться збірна Марокко, яка сенсаційно перемогла збірну Португалії, та один із фаворитів змагань збірна Франції, яка перемогла збірну Англії.

У поєдинку між Марокко та Португалією м'яч більше контролювали португальці, проте єдиний гол у матчі вдалося забити їхньому супернику. На 35 хвилині помилкою воротаря скористався Юссеф Ен-Несірі.

Для збірної Марокко вже було шаленим успіхом потрапляння до чвертьфіналу: таке африканським збірним вдавалося лише 4 рази, а марокканцям – вперше. Та марокканці зробили диво для всього континенту, ставши першою в історії збірною з Африки, яка гратиме у півфіналі мундіалю.

У матчі між Англією та Францією рахунок відкрили французи: після подачі Антуана Грізманна відзначився Орельєн Чуамені. Проте на 54 хвилині англійці отримали шанс зрівняти рахунок завдяки пенальті, і Гаррі Кейн пробив влучно. На 78 хвилині Антуан Грізманн повторив успішний асист – і збірну Франції вперед вивів Олів'є Жіру. Буквально за кілька хвилин англійці знову заробили пенальті, проте цього разу Кейн вдарив вище воріт.

На минулому чемпіонаті збірна Франції тріумфівала, тоді як збірна Англії вилетіла на стадії півфіналів від збірної Хорватії. Англійці перемагали на мундіалі тільки раз – аж у 1966 році, і двічі займали 4 місце – у 1990 та 2018 роках. На рахунку збірної Франції два чемпіонства (1998 та 2018 роки), одне віце-чемпіонство (2006 рік), два третіх місця (1958 та 1986 роки) і одне четверте (у 1982 році).